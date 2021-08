No Longer Home, la recensione di un videogioco narrativo legato al tema dell'identità

Trovare la propria aspirazione, qualcosa che spinga un individuo a crearsi un avvenire soddisfacente in grado di indirizzarlo per il resto della vita (o, almeno, per parte di essa), è una tematica che ha sempre preoccupato i giovani sull'orlo della maturità. La sensazione di inadeguatezza e di insicurezza riguardo le proprie capacità è una prerogativa che accompagna questa particolare età dall'avvento della scolarizzazione di massa (se non da prima), che ha formato tali individui in modo da immetterli in un mondo del lavoro sempre più vasto e variegato, sradicando, col tempo, l'idea di collettività in favore di un individualismo estremizzato. Che a sua volta è diventato ovviamente una fonte di preoccupazioni non indifferenti per chi dovrebbe addentrarsi in questa selva che guarda al singolo, più che al gruppo. Proprio da queste problematiche si dipana la breve narrazione di No Longer Home. Sviluppato da Humble Grove, un collettivo videoludico formato da Cel Davison e Hana Lee, il titolo è ispirato alle vere vicende che hanno visto protagonisti i due sviluppatori nelle loro ultime settimane da studenti universitari, prima di essere dati in pasto al fagocitante mondo socio-culturale inglese (ma non solo).

Trovare la propria strada

No Longer Home: insicurezza generazionale alla base del racconto ideato dagli Humble Grove

La storia di No Longer Home si articola in due sezioni distinte: un prologo e una macro-sequenza della durata di un paio d'ore che contiene tutto il materiale narrativo del titolo. Le vicende raccontate sono quelle di Bo e Ao, due studenti universitari che stanno per lasciare il loro appartamento a South London, dato che hanno concluso il loro percorso di studi. La relazione tra i due è un misto di intimità e amicizia che non segue canoni binari e comportamenti che molti definirebbero "normativi". Dopo aver passato l'ultimo anno insieme, i due si trovano costretti a separarsi, in quanto Ao non può risiedere in Inghilterra oltre il periodo di studio per via della sua cittadinanza giapponese e per il visto in procinto di scadere.

La particolarità che caratterizza la narrazione e la sua messa in scena è che questo appartamento è come se fosse perso in un universo lontano da qualsivoglia problema, metafora sia del sostanziale periodo di "degenza" della coppia, bloccata in uno spazio praticamente privato di qualsiasi coordinata temporale, sia della lontananza dei due dalla vita che li aspetta, inesplorata e piena di incognite.