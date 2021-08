Humankind. i tool per modder arriveranno il prima possibile

Amplitude Studios vuole lanciare i tool per modder di Humnakind il prima che sia possibile. Il gioco pare che abbia già raggiunto i suoi obiettivi di vendita, con decine di migliaia di giocatori su Steam. Ora però è tempo di guardare al futuro e a come supportarlo sulla lunga distanza. Una delle cose da fare al più presto è proprio quella di dare ai modder ciò che vogliono.

In realtà lo studio di sviluppo avrebbe voluto rendere disponibili i tool insieme al gioco, ma qualcosa non è andato come pianificato e hanno dovuto rinviare. Del resto nel gioco è già disponibile un editor di mappe e gli sviluppatori hanno avviato un concorso per autori di mappe, tanto per chiarire quanto tengano a questo aspetto (che è fondamentale per la sopravvivenza di Humankind sulla lunga distanza).

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Humankind, in cui abbiamo scritto:

Humankind è un Civilization per chi vuole provare qualcosa di diverso nel genere dei 4X, pur non rinunciando a una certa visione generale del genere. Ribadiamo quanto già scritto nell'articolo: solo uno studio come Amplitude poteva riuscire ad affiancarsi all'eccellenza della serie di Firaxis, portando al contempo delle innovazioni che non vanno sottovalutate. Ciò lo rende una piccola gemma che merita di essere giocata, magari anche da qualche neofita che sia curioso di capire cosa la grande strategia abbia da offrire.