Bravely Default 2 ha venduto bene su Nintendo Switch

Square Enix ha svelato i dati di vendita di Bravely Default 2 su Nintendo Switch. Lanciato il 26 febbraio 2021, il gioco ha venduto più di 950.000 copie in tutto il mondo. Un risultato molto buono, ma non esaltante, considerando le vendite del predecessore, che ha superato i 3 milioni di copie.

Comunque sia il publisher è soddisfatto, quindi possiamo considerare il gioco, realizzato dagli stessi di Octopath Traveler, un successo. Pochi giorni fa è stata annunciata la versione PC del gioco. Leggiamone la descrizione ufficiale:

Sotto la guida del destino, toccherà a te fermare le forze che minacciano questi eroi e tutta Excillant.

Un nuovo capitolo della serie Bravely.

Un nuovo mondo, una nuova storia e dei nuovi Eroi della Luce.

"Quattro nuovi Eroi della Luce entrano in scena"

Seth

Il protagonista di questa storia, un giovane marinaio che naufraga sul continente di Excillant.Qui incontra Gloria, una principessa esiliata in seguito al furto dei Cristalli dal suo regno, e parte per un viaggio per aiutarla a ritrovarli.

Gloria

La principessa di Musa, un regno che un tempo sorvegliava l'armonia del mondo. Con la perdita dei suoi Cristalli, tuttavia, il regno è finito in rovina.Disperata, Gloria prima decide di nascondersi, e poi di partire alla ricerca dei Cristalli.

Adelle

Una mercenaria su commissione. Viaggia insieme a Elvis come sua guardia del corpo durante la ricerca dell'Asterisco.

Elvis

Uno studioso che viaggia per il mondo alla ricerca di un Asterisco specifico di cui ha bisogno per comprendere l'ultimo libro di incantesimi lasciatogli dal suo maestro.

Oltre al sistema di battaglia a turni tradizionale che unisce classi e abilità, potrai divertirti con le battaglie strategiche e innovative della serie Bravely prendendo il controllo dei turni tramite i comandi Brave e Default.

Brave e Default

I punti Brave (PB) dettano quante azioni può usare un personaggio nel corso di un solo turno. Puoi scegliere il comando "Default" per accumulare tre PB aggiuntivi da usare in un turno, o usare "Brave" per poter usufruire di più di un PB per eseguire varie azioni. L'equilibrio tra l'accumulo e l'uso di PB è la chiave per vincere le battaglie.

Classi e abilità

Ogni personaggio può avere sia una classe primaria che una secondaria, ognuna con le proprie abilità specifiche.La combinazione delle classi ti permette di gestire due abilità contemporaneamente. Puoi creare un personaggio equilibrato sia in attacco che in difesa, o magari uno specializzato nella magia. Le tattiche e lo sviluppo del personaggio sono nelle tue mani.

Acquisisci nuove classi

I "possessori di Asterischi" spesso ti bloccheranno la strada. Sconfiggendoli, otterrai un Asterisco che ti permetterà di cambiare classe.