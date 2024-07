Killer 7 potrebbe tornare con una Complete Edition e un seguito, Suda51 e Shinji Mikami ci pensano

Durante il recente Grasshopper Direct, ovvero una presentazione in livestream dedicata al team nipponico in questione, Suda51 e Shinji Mikami hanno riferito che vorrebbero poter rilanciare Killer 7, magari con una Complete Edition o con un nuovo seguito.

L'oggetto principale della trasmissione era Shadows of the Damned: Hella Remastered, ovvero la riedizione del particolare action con elementi horror da parte dei due autori in questione, ma per l'occasione si è parlato anche di Killer 7, che rimane un gioco particolarmente discusso dagli appassionati di Goichi Suda e non solo.

A quanto pare, anche lo stesso Shinji Mikami, autore di Resident Evil, è un appassionato del gioco in questione, e ha voluto farlo presente in questa occasione, tirando fuori l'argomento e proponendolo al capo di Grasshopper, il quale è sembrato alquanto entusiasta.