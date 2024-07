La serie TV di Like a Dragon: Yakuza di Prime Video non avrà scene con karaoke

La serie videoludica di Like a Dragon / Yakuza è famosa anche per le numerose attività secondarie slegate alla storia principale con cui i giocatori possono intrattenersi anche per decine e decine di ore. Una delle più apprezzate è senza dubbio il karaoke, ormai diventato un appuntamento fisso di ogni gioco del Ryu Ga Gotoku Studio, ma che a quanto pare non sarà presente nella serie TV in produzione per Prime Video.

La conferma è arrivata grazie a un'intervista di The Gamer a l'executive producer Erik Barmack, che per l'appunto ha riferito che non ci saranno scene di karaoke (e di conseguenza le buffe sequenze che solitamente le accompagnano, come nel filmato sottostante), ma che "potrebbero esserci delle scene cantate", senza tuttavia sbottonarsi ulteriormente in merito.