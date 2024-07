Wikipedia oscurata, ma non nel senso che pensate voi: è finalmente in arrivo la dark mode!

Wikipedia, l'enciclopedia online più grande e consultata al mondo, ha finalmente introdotto la dark mode. Questa funzionalità, a lungo richiesta dagli utenti, permette di passare dalla classica interfaccia bianca a una più scura, ideale per la lettura notturna e per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Nonostante la "modalità scura" sia diventata uno standard in molti sistemi operativi e applicazioni, Wikipedia aveva resistito fino ad ora. La sua implementazione si è rivelata più complessa del previsto, a causa della struttura del sito e delle numerose personalizzazioni stilistiche degli utenti.

Per attivare la modalità scura su Wikipedia, basta cercare la barra laterale sulla destra della pagina (o l'icona a forma di occhiali in alto a destra se la barra laterale non è visibile) e selezionare l'opzione "Colore (beta)". Su mobile, basta aprire il menu delle impostazioni e scegliere la modalità scura. Essendo una caratteristica in beta, potrebbe avere dei malfunzionamenti. È disponibile inoltre solo in alcune lingue, come inglese e francese; l'italiano, invece, ancora non è supportato.

Il menu della dark mode di Wikipedia

L'introduzione della modalità scura è il risultato di un lungo lavoro della comunità di Wikipedia, che ha discusso e testato diverse soluzioni per rendere l'enciclopedia online più accessibile e confortevole per tutti gli utenti.

La modalità scura di Wikipedia è un'aggiunta importante che migliora l'esperienza di lettura e rende l'enciclopedia online ancora più versatile e adatta a diverse esigenze. Se siete soliti consultare Wikipedia di notte o in ambienti poco illuminati, la modalità scura è sicuramente una funzionalità da provare. Non solo renderà la lettura più piacevole, ma contribuirà anche a ridurre l'affaticamento degli occhi.

Voi che cosa ne pensate? Proverete la dark mode o preferite usare le impostazioni di navigazione classiche? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.