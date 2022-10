Killer Instinct: le Leghe Classificate sono tornate online

Con un annuncio a sorpresa pubblicato direttamente su Twitter, l'account ufficiale di Killer Instinct ha riferito che le Leghe Classificate sono tornate online in queste ore, grazie a un aggiornamento applicato alla sezione multiplayer online del gioco.

La questione è piuttosto sorprendente, se si pensa che il supporto per il gioco sembrava cessato praticamente da anni, ma evidentemente in qualche modo Killer Instinct è tornato all'ordine del giorno e gli sviluppatori si sono rimessi a lavorare sulla modalità in questione, per una correzione che è emersa necessaria per, come dice il messaggio, "la prima volta dal lancio a marzo 2015".



In seguito a questo aggiornamento, la funzionalità delle Leghe Classificate e le statistiche online dovrebbero essere tornate attive. Le Ranked Leagues sono state introdotte all'interno di Killer Instinct nel 2015 e rappresentano una forma di competizione online regolata e organizzata per la community, che ogni mese si rinnova facendo stabilire anche la classifica dei migliori 32 giocatori.

Si tratta di un evento considerato appartenente alla fascia "pro" del gioco, dunque ha qualifiche da svolgere prima di entrare nel vivo dell'azione, in grado di stabilire automaticamente la fascia in cui i vari giocatori si dovranno piazzare e, partendo da quella, potranno poi scalare i ranghi della scena competitiva online di Killer Instinct.

A parte questa dimostrazione di supporto per il gioco, molti fan restano in attesa di novità sul futuro della serie, visto che Killer Instinct è rimasto sostanzialmente fermo alla Season 3 e alla successiva Definitive Edition, ma al momento non ci sono informazioni su un possibile nuovo capitolo in arrivo, nonostante le voci di corridoio al riguardo non manchino.