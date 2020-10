King Arthur: Knight's Tale per PS5, Xbox Series X e PC annunciato da NeoCoreGames

King Arthur: Knight's Tale è il nuovo gioco per PS5, Xbox Series X e Series S e PC annunciato nelle ore scorse da NeoCoreGames e si presenta come una sorta di RPG ispirato alla leggenda di Re Artù.

Il team in questione è conosciuto soprattutto per i suoi action RPG hack and slash come la serie The Incredible Adventures of Van Helsing o il più recente Warhammer 40.000 Inquisitor: Martyr, ma in questo caso, pur rimanendo fedele alla struttura generale dei giochi di ruolo, va ad esplorare un ambito più afferenti agli strategici.

King Arthur: Knight's Tale si basa sul ciclo bretone, mettendo in scena le avventure rivisitate di Re Artù in un RPG fortemente incentrato sulla progressione dei personaggi e caratterizzato da una struttura ibrida tra strategico e gioco di ruolo classico.

I personaggi, le ambientazioni e alcune situazioni sono solo ispirate alla leggenda classica arturiana, ma questa mitologia viene reinterpretata in maniera moderna e in chiave dark fantasy. In King Arthur: Knight's Tale possiamo scegliere di creare il nostro team fra 30 eroi appartenenti a 5 diverse classi, combinando una grande quantità di abilità per costruire combattenti molto caratterizzati.

Si tratta ovviamente di riunire i cavalieri della tavola rotonda, ma in questo caso la selezione e l'evoluzione dei singoli cavalieri dipende dal giocatore, che può plasmare il gruppo a suo piacimento. Il gioco è ambientato ad Avalon, con la possibilità di esplorare un'ampia mappa e anche costruire delle fortificazioni da gestire.

Al momento, King Arthur: Knight's Tale si trova su Kickstarter, dove cerca di raggiungere circa 127.000 euro per poter proseguire lo sviluppo. In attesa di vedere come si evolverà la questione, possiamo intanto vedere il primo trailer del gioco riportato qui sopra. L'uscita sarebbe prevista per il primo trimestre del 2021.