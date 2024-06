Kyo Kusanagi e Mai Shiranui di The King of Fighters XV arrivano su Lords Mobile

Fino al primo agosto sarà possibile partecipare a una serie di nuove attività su Lords Mobile per ottenere nuovi oggetti da collezionare come Skin Castello, Skin Leader, nuovi Avatar, tante Emote e tanto altro ancora.

È già iniziata la collaborazione tra Lords Mobile e l'amatissimo picchiaduro di SNK, The King of Fighters XV. I leggendari combattenti Kyo Kusanagi e Mai Shiranui sono i protagonisti di questa collaborazione.

Dopo il conto alla rovescia, verrà scelto anche 1 fortunato vincitore che ha completato il Puzzle per vincere uno speciale Pacco Chi-Picchia-Più-Duro che contiene tantissimi gadget in edizione limitata.

Grazie a questi biglietti, è possibile collezionare Frammenti Fotografici e ricomporre le foto catturate per vincere ricompense esclusive della collaborazione come la Skin Castello Avventura Grafica, la Skin Castello di Mai Shiranui, Emote della collaborazione, Avatar della collaborazione e molto altro ancora.

Tutti i giocatori potranno ritrovare Kyo Kusanagi e Mai Shiranui di The King of Fighters XV per conquistare i Regni di Athena. Tra gli eventi, è disponibile lo "Stadio dei Picchiaduro" in cui poter utilizzare i Biglietti Picchiaduro.

Duello The King Of Fighters XV

Nella seconda metà di luglio, avrà luogo il Duello, un evento di 12 giorni composto da 3 turni. Completando le Missioni di Sfida designate in ogni turno si potranno guadagnare Punti utili per sbloccare le Ricompense del Pass. Si potranno acquistare i pacchi per sbloccare le Ricompense del Pass Premium per quel turno.

Le Gilde nella Top 100 del Duello di The King of Fighters XV vinceranno una Cornice Gilda esclusiva della collaborazione. Sarà quindi importante riunire i propri amici per ottenere un piazzamento sempre più alto.

Lords Mobile è disponibile su: App Store, Google Play, Steam, PC. Trovate ulteriori informazioni di gioco nella pagina Facebook ufficiale.