La Commissione Europea potrebbe approvare il piano di Apple per consentire i pagamenti NFC alle terze parti

L'approvazione consentirebbe agli operatori terzi di utilizzare il sistema NFC di Apple, aprendo così le porte a una maggiore varietà di soluzioni per i pagamenti nel continente. Il via libera potrebbe essere annunciato già nel mese prossimo, al più tardi entro l'estate.

Questo impegno include anche l'accesso a Face ID per l'autenticazione degli utenti e la possibilità per gli utenti di iPhone di impostare le app di terze parti come opzione di pagamento predefinita.

A lungo termine

Se approvata, la proposta avrebbe una valenza di 10 anni

Si prevede che la Commissione accetterà l'offerta di Apple a maggio, sebbene abbia richiesto alcune modifiche prima dell'approvazione.

Una volta approvata, la proposta, che come detto comprende la possibilità per gli utenti di impostare un metodo di pagamento alternativo come predefinito e l'integrazione del riconoscimento biometrico tramite Face ID, resterebbe valida per un periodo di 10 anni.

Tuttavia, al di fuori dell'UE, potremmo non assistere a tali cambiamenti; Apple non ha ancora chiarito se intende aprire l'accesso NFC agli sviluppatori al di là dei confini dell'Unione.