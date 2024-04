Fallout: gli showrunner parlano di Stagione 2, ambientazione, storia e finali canonici o no

Si tratta di informazioni che possono costituire spoiler per chi non ha ancora finito di vedere la stagione 1, dunque in questo caso sconsigliamo di proseguire con la lettura, visto che vengono riportare alcune potenziali anticipazioni.

In un'intervista pubblicata da GQ, gli showrunner della serie TV di Fallout , Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet hanno parlato anche della Stagione 2 , facendo alcuni riferimenti all' ambientazione e alla storia , in seguito al finale della prima stagione.

Una storia nuova, a prescindere dal canone

Fallout: la serie TV si piazza in un periodo diverso e successivo ai videogiochi

Si torna ovviamente sulla questione New Vegas, destinata a rappresentare una location importante in Fallout: Stagione 2 a quanto pare, nonché centrale nella parte finale della prima stagione, tanto da innescare anche una polemica sulla possibile incongruenza con la storia vista nei videogiochi.

Su questo argomento abbiamo già visto la spiegazione di Todd Howard e altri responsabili, che hanno spiegato come la serie TV sia comunque canonica e non vi sia la presunta discrepanza perché il tutto rientrerebbe in una timeline logica.

A questo proposito, gli showrunner hanno fatto presente come la serie faccia in modo da non seguire un "finale considerato canonico" per collegarsi agli eventi dei videogiochi, anche perché questi sono diversi in base alle scelte fatte dai giocatori e selezionarne uno come canonico in maniera univoca sarebbe controproducente.

Quello che gli autori della serie TV vogliono suggerire è che la wasteland è sostanzialmente un luogo in cui continuano ad accadere eventi, in evoluzione e dunque che può accogliere cambiamenti anche al di fuori di quanto abbiamo visto nelle varie epoche messe in scena durante i videogiochi.