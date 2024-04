Fallout: serie TV ha di nuovo dimostrato il complesso d’inferiorità dei videogiochi verso il cinema

La serie TV di Fallout di Prime Video sta vendendo la serie videoludica di Bethesda? In questo momento sì, come del resto andrebbe ricordato che la serie videoludica per prima ha venduto la serie TV. Sicuramente il passaggio sul servizio di video streaming di Amazon avrà attirato un nuovo pubblico verso i videogiochi, ma in questo caso non stiamo parlando di una piccola proprietà intellettuale che viene spinta dal successo di un prodotto derivato, ma di un vero e proprio colosso, tale ben prima dell'arrivo sul piccolo schermo. Fa quindi specie che nel discorso pubblico l'ipotesi che sia la grandezza della serie videoludica ad aver permesso il successo della serie TV rimanga sempre sfumata, quasi sottaciuta, mentre si magnificano gli effetti della stessa sui videogiochi.

Numeri enormi

Fallout 4 può rivelarsi un gioco davvero intenso in alcuni momenti

È vero che in questi giorni tutti i titoli della serie stanno vendendo molto bene, ma ci si dimentica che erano già di loro dei grandi successi. Per dire: Fallout 4 fu lanciato il 10 novembre 2015 e vendette 1,2 milioni di copie nel giro di 24 ore. Nel giorno di lancio raggiunse i 470.000 giocatori contemporanei su Steam. Bethesda di suo aveva spedito 12 milioni di copie fisiche delle versioni console ai negozi. All'epoca si parlò di ricavi per 750 milioni di dollari nel periodo di accesso al mercato. Successivamente Pete Hines, ex responsabile della comunicazione di Bethesda, affermò che in un lasso di tempo equivalente Fallout 4 aveva venduto più copie di The Elder Scrolls V: Skyrim, uno dei giochi di ruolo elettronici più venduti di sempre (se non il più venduto).

Negli ultimi giorni Fallout 4 ha ottenuto alcune migliaia di nuove recensioni su Steam (meno di 10.000), forte del recente boom nelle vendite. Un'inezia in confronto alle più di 200.000 circa che aveva accumulato negli scorsi anni. Vogliamo aggiungere anche che stiamo parlando del secondo gioco più moddato di sempre dopo Skyrim? Nexus Mods conta più di 48.000 mod disponibili per il download. Del resto la serie videoludica di Fallout è stata di grande ispirazione per moltissimi altri studi di sviluppo, visto che non si contano le opere derivate (prendete il recente Broken Roads) o quelle nate dal gioco stesso (pensate all'imminente Fallout: London).

Un altro esempio di questo successo è paradossalmente Fallout 76, che non ha fatto sicuramente gli stessi numeri, ma che se non fosse stato figlio di una proprietà intellettuale così forte, difficilmente sarebbe sopravvissuto, prosperando, al lancio disastroso che lo ha travolto.

Con questo non voglio sminuire la serie di Prime Video, che è ben fatta e molto bella (guardatela se non lo avete ancora fatto, perché ne vale la pena), ma mi piacerebbe che qualcuno dicesse chiaramente che se ha avuto una tale risonanza non è solo per le sue qualità, ma anche perché figlia di una serie videoludica eccellente sin dal suo primo episodio, che non ha niente da invidiarle dal punto di vista narrativo ed espressivo.