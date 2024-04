Le migliori power bank per Steam Deck, ROG Ally, Legion GO e altri PC handheld

In un'era in cui il gaming portatile sta vivendo una rinascita senza precedenti, dispositivi come lo Steam Deck di Valve hanno ridefinito ciò che i giocatori possono aspettarsi in termini di prestazioni e portabilità. Tuttavia, l'entusiasmo ed il senso di immersione delle sessioni di gioco possono essere limitati dalla durata della batteria, un ostacolo che molti giocatori conoscono fin troppo bene. Per fortuna, esiste una soluzione semplice e efficace: le power bank. Questi dispositivi portatili diventano compagni indispensabili per estendere le sessioni di gioco ben oltre le capacità standard della batteria interna. Steam Deck non è l'unico dispositivo a beneficiare di questa soluzione.

Il mercato è ormai ricco di PC tascabili di alta qualità, come ROG Ally di ASUS, Legion GO di Lenovo oppure MSI Claw. Questi dispositivi, simili a Steam Deck ma tutti su base Windows 11, uniscono un hardware potente ad un design ottimizzato per il gaming on-the-go, ma rimangono soggetti ai limiti delle batterie integrate. Di conseguenza, la nostra guida non si rivolge solo ai possessori di Steam Deck, ma a tutti coloro che cercano di migliorare l'esperienza di gioco sui PC handheld, offrendo una panoramica approfondita sulle migliori power bank disponibili sul mercato.

In questa guida, esporremo i criteri chiave per scegliere la power bank più adatta alle vostre esigenze, tenendo conto di fattori come la capacità, la potenza di output, la portabilità, e la versatilità. Sia che stiate cercando di estendere le sessioni di gioco sul vostro PC handheld, sia che vogliate usarla anche per il vostro smartphone in caso di bisogno, vi forniremo tutte le informazioni necessarie per una scelta informata. Inoltre, vi presenteremo una selezione delle migliori power bank attualmente disponibili, così da giocare per ore senza preoccuparvi di trovare una presa elettrica.