La Resident Evil: Origins Collection potrebbe essere in arrivo su Xbox Series X e S

Nel prossimo futuro, i possessori di Xbox Series X e S potrebbero essere graziati dall'arrivo della Resident Evil: Origins Collection, raccolta che comprende le edizioni rimasterizzate di Resident Evil e di Resident Evil Zero, lanciata nel 2016 per PlayStation 4 e Xbox One, quindi per Nintendo Switch nel 2019.

In questo caso la voce di corridoio nasce da una fonte decisamente autorevole, visto che si tratta dell'ESRB, l'ente di classificazione dei videogiochi in America del Nord, che recentemente ha valutato la Resident Evil: Origins Collection per Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Considerando che quest'ultima versione è già disponibile, la notizia è l'arrivo della raccolta sulle Xbox di ultima generazione. Stranamente non si parla di PlayStation 5, ma non è escluso che in futuro possa essere aggiunta anche questa piattaforma.