La soundbar Bose Smart Ultra con Dolby Atmos è in sconto su Amazon per le Offerte Prime

In occasione delle Offerte Prime, su Amazon è disponibile la soundbar Bose Smart Ultra a un prezzo scontato. In questo caso vengono proposte due colorazioni diverse, ovvero nera e bianca. Se siete interessati, potete acquistarle attraverso i box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della soundbar Bose Smart Ultra

Si tratta di un diffusore wireless con sistema audio surround per TV. Troviamo Dolby Atmos e la tecnologia TrueSpace Bose, in grado di offrire un'esperienza ancora più immersiva separando i suoni e collocandoli in diverse zone della stanza. La modalità dialogo, invece, bilancia voce e suono surround, affinché i dialoghi siano nitidi e chiari.

Soundbar Bose Smart Ultra

Potrete collegarla al televisore con il cavo audio ottico in dotazione e il cavo HDMI eARC, oppure tramite Bluetooth posizionando il dispositivo ovunque vogliate. Infine, sono presenti anche i comandi vocali con Amazon Alexa, in modo da controllare facilmente i vostri contenuti di intrattenimento e le attività quotidiane. Vi ricordiamo che le offerte Prime sono disponibili per due giorni, fino all'8 ottobre.