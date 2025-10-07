Il monitor MSI MPG 271QRX QD-OLED da 27 pollici WQHD è in forte sconto per la Festa delle Offerte di Amazon

La Festa delle Offerte Prime di Amazon è iniziata, proponendo come da tradizione migliaia e migliaia di sconti su prodotti di ogni genere. Se state cercando un monitor per aggiornare la vostra postazione da gaming, potrebbe fare al caso vostro MSI MPG 271QRX QD-OLED , ora in offerta con uno sconto del 20% . Se siete interessati potrete raggiungere la pagina del prodotto a questo indirizzo , oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato per questo monitor è di 999 euro, mentre gli iscritti al Prime possono acquistarlo pagandolo solo 649,99 euro , risparmiando ben 350 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con la massima affidabilità per la spedizione e reso entro 14 giorni dalla consegna.

Un monitor OLED per giocare al top in 1440p

L'MSI MPG 271QRX è un monitor da 27 pollici pensato per il gaming di fascia alta, che combina la tecnologia QD-OLED di ultima generazione che punta a soddisfare sia gli appassionati di eSport sia chi cerca un'esperienza visiva immersiva nei giochi tripla A.. Il pannello presenta una risoluzione 1440p con elevata frequenza di aggiornamento di 360 Hz e a un tempo di risposta di soli 0,03 ms, offrendo fluidità e reattività ideali per i titoli competitivi.

Il monitor MSI MPG 271QRX QD-OLED

La qualità visiva è esaltata dalla certificazione DisplayHDR True Black 400 e da una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, con Delta E ≤ 2 per una fedeltà cromatica professionale. Pensato anche per l'uso su console, include porte HDMI 2.1 con supporto a 120 Hz, VRR e ALLM, oltre a funzionalità avanzate come KVM, mirino intelligente e ottimizzazioni AI.