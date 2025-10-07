0

Il monitor AOC Gaming G27G4ZR Quad HD a 260Hz è a un ottimo prezzo per la Festa delle Offerte di Amazon

Il monitor AOC Gaming G27G4ZR da 27 pollici con risoluzione 1440p e fino a 260Hz è ora disponibile a prezzo scontato per la Festa delle Offerte di Amazon.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/10/2025
AOC Gaming G27G4ZR Quad HD

La Festa delle Offerte di Amazon è un'ottima occasione per gli abbonati a Prime per aggiornare la propria postazione di gioco. Tra i prodotti in saldo troviamo anche il monitor da gaming AOC Gaming G27G4ZR da 27 pollici, ora disponibile con uno sconto del 12%. Se siete interessati, potrete raggiungere l'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante.

Il prezzo consigliato per questo monitor è di 249 euro, mentre al momento è possibile acquistarlo a 219 euro, risparmiando 30 euro sul totale. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida e possibilità di reso entro 14 giorni.

Un monitor 1440p economico con elevata frequenza di aggiornamento

Progettato per il gaming competitivo e per chi cerca prestazioni elevate senza dover investire nei modelli di fascia alta, l'AOC Gaming G27G4ZR è un monitor da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione QHD (2560 × 1440), capace di offrire immagini nitide e colori brillanti. La frequenza di aggiornamento nativa di 240 Hz, estendibile fino a 260 Hz, garantisce una fluidità estrema nei titoli più frenetici, mentre il tempo di risposta GtG di 1 ms assicura reattività immediata nei momenti più critici.

Il retro e le porte disponibili per il monitor AOC Gaming G27G4ZR
Il retro e le porte disponibili per il monitor AOC Gaming G27G4ZR

Certificato DisplayHDR 400, il monitor offre una resa luminosa superiore alla media, ed è compatibile con la tecnologia Adaptive Sync, inclusa la modalità NVIDIA G-Sync, per eliminare tearing e attenuare lo stuttering durante il gioco.

