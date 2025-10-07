0

Il notebook acer Predator Helios Neo 18 AI è in sconto su Amazon per le Offerte Prime

Tra le offerte Prime di Amazon troviamo il notebook acer Predator Helios Neo 18 AI con Intel Core Ultra 9 e NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/10/2025
Notebook acer Predator Helios Neo 18 AI

In occasione delle Offerte Prime, su Amazon è disponibile il notebook acer Predator Helios Neo 18 AI a un prezzo scontato. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del notebook acer Predator Helios Neo 18 AI

In questo caso si tratta della versione con RAM da 32 GB e SSD da 2 TB. Troviamo inoltre il processore Intel Core Ultra 9 275HX per gameplay ultra fluidi e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti con tecnologia NVIDIA Blackwell e intelligenza artificiale. Il display da 18" Mini LED WQXGA offre colori brillanti e ha una frequenza di aggiornamento di 250 Hz.

acer Predator Helios Neo 18 AI
acer Predator Helios Neo 18 AI

Il sistema di raffreddamento è avanzato, grazie alle ventole AeroBlade 3D di quinta generazione e alla pasta termica a metallo liquido. Infine, è presente un sistema di illuminazione RGB a 4 zone. Vi ricordiamo che le offerte Prime sono disponibili per due giorni, fino all'8 ottobre, e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il notebook acer Predator Helios Neo 18 AI è in sconto su Amazon per le Offerte Prime