Il controller cablato PowerA per Xbox è in sconto su Amazon per le Offerte Prime

In occasione delle Offerte Prime, è disponibile su Amazon il controller cablato PowerA per Xbox a un prezzo scontato, precisamente in due colorazioni: bianco o nero. Se siete interessati, potete acquistarli attraverso i box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del controller PowerA
Si tratta di controller con licenza ufficiale per Xbox Series X/S e Xbox One. Sono dotati di un layout con pulsanti intuitivi, jack da 3,5 mm e motori a doppio rombo, oltre a trigger a impulsi magnetici. Ciò significa godere di un gameplay ancora più immersivo, mentre la comoda impugnatura vi permetterà di affrontare lunghe sessioni di gioco senza alcun fastidio.
All'interno della confezione si trova un cavo USB rimovibile da 3 metri con fascetta a strappo, quindi potrete giocare in qualsiasi punto della stanza senza limitazioni. Essendo cablato, quindi, non dovrete preoccuparvi della batteria e della ricarica, dato che basterà collegare il controller alla console. Vi ricordiamo che le offerte Prime sono disponibili per due giorni, fino all'8 ottobre.