ASUS TUF AMD Radeon RX 9060 XT OC da 16 GB in sconto su Amazon per le Offerte Prime

Tra le Offerte Prime di Amazon troviamo la GPU ASUS TUF AMD Radeon RX 9060 XT OC Edition.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/10/2025
In occasione delle Offerte Prime, è disponibile su Amazon la scheda video ASUS TUF AMD Radeon RX 9060 XT OC Edition a un prezzo scontato. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della GPU ASUS TUF AMD Radeon RX 9060 XT

Si tratta in questo caso della scheda video ASUS TUF Gaming da 16 GB GDDR6, PCIe 5.0 con Dual BIOS. La modalità Performance consente alle ventole di girare mantenendo la scheda sempre fresca, mentre la modalità Silenziosa riduce i rumori a temperature moderate, mantenendo lo stesso obiettivo. La ventola Axial Tech consente l'aumento del flusso d'aria attraverso il sistema di raffreddamento, mentre il doppio cuscinetto a sfera assicura una durata raddoppiata rispetto alle ventole tradizionali.

Il software GPU Tweak III, inoltre, permette di monitorare prestazioni, controlli termici e sistema in modo semplice, grazie a una dashboard centralizzata e facile da usare. Vi ricordiamo che le offerte Prime sono disponibili per due giorni, fino all'8 ottobre.

