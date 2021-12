Laser League ora si chiama Laser League: World Arena ed è gratis su Steam

505 Games ha annunciato oggi l'evoluzione del suo Laser League. Per continuare a espandere la sua base d'utenza, il gioco è stato rinominato Laser League: World Arena e soprattutto adesso è disponibile in formato Free to Play, perlomeno su Steam.

Potete trovare a scaricare Laser League: World Arena a questo indirizzo.

I giocatori che possiedono l'originale Laser League riceveranno automaticamente un pacchetto di benvenuto quando entreranno in Laser League: World Arena su Steam. Il pacchetto di benvenuto contiene un Upgrade Pack + una divisa esclusiva + un'arma Smash esclusiva e 1000 monete di platino come ringraziamento per il supporto.

Il nuovo logo di Laser League: World Arena

Laser League: World Arena è stato ribattezzato come gioco gratuito di sport fittizio ambientato nel futuro, basato sul gioco originale Laser League che è stato lanciato nel 2018. In Laser League: World Arena, i giocatori fanno squadre da 2 o 3 uomini e combattono contro gli avversari nell'arena laser. Lo scopo è quello di catturare i nodi laser e utilizzare la propria arma per vaporizzare la squadra rivale. Vince la squadra che spazza via per prima tutti gli avversari.

Laser League: World Arena fornisce altri elementi aggiuntivi per far brillare i giocatori. Ci sono 18 effetti modificatori per adattare ogni classe al diverso stile di gioco dei giocatori, 16 potenziamenti con la possibilità di alterare drasticamente la partita, più di 160 personaggi e quasi 400 oggetti cosmetici tra cui scegliere. Personalizza il tuo personaggio per essere unico tanto quanto la battaglia nell'arena.