LEGO Doctor Who potrebbe essere il prossimo capitolo della serie LEGO, per un'indiscrezione

Stando a una voce di corridoio che sta circolando sul web, il prossimo capitolo della di giochi LEGO potrebbe essere LEGO Doctor Who. La scelta di Traveller's Tales, lo studio di sviluppo, dovrebbe essere stata dettata dal successo dell'espansione relativa al personaggio pubblicata per LEGO Dimensions. Sostanzialmente sarebbe la più venduta in assoluto, tanto da aver convinto l'editore Warner Bros. a produrre un gioco autonomo su licenza.

Tutti i dottori visti finora, dal primo alla ultima

Stando a quanto riportato, LEGO Doctor Who farebbe incontrare tutti i dottori, non si sa se in forma giocabile o meno.

La storia dovrebbe partire infatti con il nuovo dottore, non ancora svelato, che ovviamente viaggerà attraverso il tempo per incontrare i suoi altri se stesso.

Molti dei livelli dovrebbero comunque essere ambientati nell'Inghilterra vittoriana, ma si visiteranno anche molti pianeti alieni. Stando a quanto riportato, Travelle'rs Tales dovrebbe aver selezionato alcuni episodi di ogni serie per trasformarli in livelli di gioco.

L'uscita di LEGO Doctor Who dovrebbe avvenire nel 2023, in occasione del sessantesimo anniversario della serie. Naturalmente vale la pena di ribadire che non c'è niente di confermato, quindi prendete il tutto con le molle, in attesa di comunicazioni ufficiali.