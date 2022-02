Goldeneye 007: edizione rimasterizzata svelata nelle prossime settimane, per un'indiscrezione

Stando al giornalista di Venture Beat Jeff Grubb, presto potrebbe essere svelata un'edizione rimasterizzata del classico sparatutto in prima persona Goldeneye 007, uscito originariamente su Nintendo 64. Grubb ne ha parlato nel suo podcast, GrubbSnax, dove spesso ha spesso svelato delle voci di corridoio ottenute da esponenti dell'industria. Nonostante qualche passo falso, la maggior parte delle sue informazioni si sono rivelate attendibili.

Videogame Chronicles ha ripreso l'indiscrezione di Grubb, confermandola con una sua fonte, ma senza aggiungere dettagli in merito. Grubb: "Credo che sarà Microsoft ad annunciarla e penso che il gioco arriverà abbastanza presto, in un paio di settimane."

Goldeneye 007 è un titolo difficile su cui lavorare, non tanto per il gioco in sé, quanto per il copyright che appartiene in parte a Nintendo, in parte a Microsoft e in parte a MGM. Se ricordate, Microsoft dovette cancellare una versione rimasterizzata del gioco per Xbox 360, ormai praticamente conclusa, a causa di Nintendo. Evidentemente le tre compagnie devono aver trovato un accordo, probabilmente per avere un prodotto iconico da lanciare in occasione del sessantesimo anniversario di James Bond. Del resto stiamo parlando di quello che viene considerato da molti come il miglior gioco di sempre dedicato a 007, nonostante la ragguardevole età.