Dying Light 2: Techland è soddisfatta e continua con i fix nonostante le fatiche del lancio

Lo sviluppatore polacco Techland è estremamente soddisfatto di come sta andando Dying Light 2: Stay Human e continua a produrre fix per sistemare i problemi residui, nonostante le fatiche del lancio.

Disponibile dal 4 febbraio 2022, Dying Light 2: Stay Human è stato accolto tiepidamente dalla critica, ma ha comunque visto un gran numero di giocatori appassionati acquistarlo e giocarci, tanto da renderlo uno dei giochi di maggior successo dell'ultimo periodo.

A parlare della soddisfazione di Techland è stato l'animation director Dawide Lubryka ai microfoni di Gamereactor: "Fa sentire bene l'aver finalmente rilasciato il gioco. Stavamo tutti aspettando questo momento. [...] Siamo fieri di ciò che abbiamo lanciato, ma sappiamo che continueremo a lavorarci perché è così che funziona Techland in questo momento. Non ci possiamo ancora riposare, anche se siamo molto stanchi, ma vogliamo sistemare tutto il sistemabile. Stiamo ricevendo dei bei feedback dalla gente che ci dicono cosa piace e cosa non piace e mentre parliamo il team sta lavorando ai miglioramenti e a risolvere i bug."

Nel corso dell'intervista, Lubryka ha anche confermato che ci saranno dei DLC, almeno due dei quali dedicati al lato narrativo, con aggiunte anche al combattimento e al gameplay. Pare che soltanto su Steam Dying Light 2 abbia venduto più di un milione di copie, per dire quanto era atteso dal pubblico.