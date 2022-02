Atomic Heart: ecco quanto durerà

Lo sparatutto in prima persona Atomic Heart richiederà circa venti ore per essere finito. A dirlo sono stati gli sviluppatori stessi di Mundfish ai microfoni di Gamereactor, cui hanno spiegato cosa attenderci in termini di quantità di contenuti:

"Puntiamo a far durare la trama principale circa venti ore, ma durerà anche di più nel caso si svolgano tutte le attività secondarie."

Nella stessa intervista è stato dichiarato che Atomic Heart non vuole rivaleggiare con titoli quali gli Assassin's Creed o i GTA in termini di estensione del mondo di gioco, ma che ci saranno comunque molte cose interessanti da scoprire e molti luogo da esplorare.

Peccato che non sia stato detto molto altro su cosa si potrà fare, a parte sparare, che è poi uno dei grandi dubbi che riguardano ancora Atomic Heart. La speranza è che ci sia qualche interazione in più, ma staremo a vedere quando saranno svelati nuovi dettagli sul gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Atomic Heart non ha ancora una data d'uscita fissata. Si parla comunque del 2022. Lo potremo giocare su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.