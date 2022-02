Android 13 Tiramisù: tutte le novità e la data d’uscita del nuovo sistema operativo Google

Android 13 Tiramisù è il nuovo sistema operativo Google pensato per smartphone, tablet, pieghevoli in arrivo questo autunno. Ecco tutte le informazioni raccolte dalla prima versione developer preview.

Senza troppi preavvisi Google ha da poco rilasciato la tredicesima versione del proprio sistema operativo come primissima developer preview. Stiamo chiaramente parlando di Android 13, che per la prima volta nella storia adotta finalmente un nome italiano. Ormai lo sanno tutti, ad ogni major release di Android oltre al classico numero identificativo, le viene assegnato anche un nome di un dolce in ordine alfabetico crescente. Dopo la "S" di Snow Cone è toccato quindi alla lettera "T" ed in particolare Google ha deciso di chiamarlo Android 13 Tiramisù. Fatta questa superflua premessa sulle curiose nomenclature scelte da Google, parliamo finalmente del nuovo sistema operativo. Come menzionato in precedenza, si tratta di una developer preview, quindi una versione ancora embrionale dedicata in particolare agli sviluppatori, di quello che sarà poi il software rilasciato agli utenti finali. Vi sconsigliamo dunque di installarlo sul vostro dispositivo principale, perché Android 13 è ancora carico di bug e problemi da risolvere. Nonostante le attese problematiche però, abbiamo notato tanti piccoli e apprezzabili cambiamenti, che evolvono senza stravolgere il già ottimo lavoro svolto da Google nelle più recenti versioni. Andiamo dunque a scoprire tutte le novità, funzioni e cambiamenti di Android 13 Tiramisù in questo nostro speciale dedicato.

L’evoluzione della interfaccia grafica Material You Material You su Android 13 Tiramisù Lo scorso anno Google ha rivoluzionato l'aspetto del sistema operativo Android con la nuova interfaccia grafica Material You. Google ha puntato tutto sulla personalizzazione, dando la possibilità all'utente di cambiare colore ad ogni elemento dell'interfaccia, dallo sfondo fino ad arrivare ai menu a tendina e singoli comandi. Material You ha dunque coinvolto l'intero sistema operativo e tutte le applicazioni rilasciate da Google, dando in mano all'utente la creazione della propria interfaccia a seconda dei gusti personali. A partire da Android 13 Tiramisù, Google ha voluto coinvolgere in questa personalizzazione anche le applicazioni di terze parti, in particolare le loro icone che cambiano a seconda della palette scelta dall'utente. Vedremo se con i prossimi aggiornamenti Material You si estenderà anche all'interno delle applicazioni create da altri sviluppatori. Google ha apportato anche dei piccoli cambiamenti nella tendina delle notifiche, dove sono stati aggiunti tre nuove feature. Qui troviamo il pratico lettore di codici QR, l'attivazione della modalità a una mano (introdotta lo scorso anno, ma attivabile solamente dalle impostazioni del dispositivo) e infine il comando per la correzione del colore. Inoltre la notifica "Now Playing" ha dei comandi in più a seconda dell'applicazione utilizzata per la riproduzione in background. Ad esempio YouTube Music ha dei comandi per la riproduzione casuale e la ripetizione del singolo brano o della playlist. C'è inoltre la possibilità di regolare il volume della sorgente audio con un pratico slider.

Esperienza d’uso Interfaccia utente su Android Giunti alla tredicesima versione di Android 13, il sistema operativo è ormai maturo e ricco di funzionalità per ogni esigenza. Lo spazio per l'evoluzione c'è ancora, ma è evidente come Google voglia innanzitutto migliorare quanto già presente. I miglioramenti dell'utilizzabilità sono dunque un obiettivo importante in Android 13 ed in generale in ogni nuova major release. Su questo fronte troviamo infatti tanti piccoli cambiamenti e funzioni con i quali Google vuole migliorare l'utilizzo quotidiano di Android. Ad esempio è stata cambiata la logica della modalità silenzioso, che fino alla precedente versione manteneva attiva la vibrazione ed il feedback aptico. Ora l'attivazione di questa modalità disattiverà questi feedback di default. È stata aggiunta poi una funzione che permette un veloce cambio della lingua della singola applicazione. Per quanto riguarda invece la gestione degli account "Ospite", finalmente possiamo gestire le applicazioni installate e accessibili a questo utente con un comodo menu. Dalle impostazioni infatti possiamo scegliere quali applicazioni possono essere utilizzate, senza che debbano essere installate nuovamente. L'altro utente dovrà comunque eseguire l'accesso all'interno di queste applicazioni, qualora prevedano l'utilizzo di un singolo account. È stata migliorata anche l'esperienza d'uso con la funzione Picture-in-Picture e Split Screen. Dalla prima ora possiamo passare direttamente alla seconda, grazie ad un pratico comando. Ovviamente è possibile anche ritornare alla PiP per un'esperienza semplice e fluida di queste due modalità d'uso.

Privacy Photo Picker su Android 13 Tiramisù I miglioramenti nell'ambito privacy sono ormai una costante in tutti i sistemi operativi. L'utente è sempre più esposto a rischi, quindi necessita di nuove funzioni di protezione e tutela dei propri dati. Con Android 13 Tiramisù Google ha introdotto una nuova funzione chiamata Photo Picker per aumentare la privacy delle fotografie. Similmente a quanto già visto sui sistemi operativi Apple, ora su Android potremo selezionare manualmente le foto dalla galleria accessibili dalle applicazioni di terze parti. Ogni applicazione avrà accesso esclusivamente alle foto selezionate e non potrà vedere le altre presenti nella galleria. In Android 12 la ricerca di dispositivi o accessori tramite la connettività WiFi richiedeva il campionamento della nostra posizione. Con Android 13 questo non sarà più necessario, quindi l'antenna GPS rimarrà spenta.

Tablet e pieghevoli Android 13 Tiramisù su tablet e pieghevoli Google sta sviluppando parallelamente alle novità pensate per gli smartphone delle funzioni dedicate ai tablet Android e da qualche anno anche ai dispositivi pieghevoli. Il Pixel Launcher in Android 13 supporta due diverse configurazioni della schermata Home. In questo modo l'utente potrà utilizzarne una quando il dispositivo è "chiuso" e l'altra quando lo apriamo ed estendiamo al massimo il display. Inoltre nella taskbar, disponibile sui dispositivi con schermi di dimensioni generose, è ora possibile aggiungere un'applicazione ulteriore, arrivando ad un totale di sei app. Ci aspettiamo di vedere altre novità anche per questa tipologia di dispositivi nella tabella di marcia prevista per Android 13 della quale parleremo nel prossimo paragrafo.