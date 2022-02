Lost Ark: su Steam recensioni molto negative ad alcuni pacchetti per pubblicità ingannevole

Alcuni pacchetti di Lost Ark stanno ricevendo delle recensioni molto negative su Steam per via della loro descrizione, che da molti viene considerata pubblicità ingannevole. Ad esempio il Vanquisher Starter Pack ha soltanto il 32% di recensioni positive, con quelle negative che puntano tutte nella stessa direzione. Ma che è successo?

Sostanzialmente la descrizione di questi pacchetti elenca diverse skin esclusive, senza specificare che al giocatore ne spetterà soltanto una. Quindi chi li acquista può essere indotto a credere che le otterrà tutte, come capitato a diverse persone, per poi ritrovarsi con un pugno di mosche. Va detto che stiamo parlando di pacchetti spesso molto costosi (nel caso citato si parla di 64,99€), quindi gli acquirenti potevano essere indotti a pensare di poter ricevere tutti gli oggetti elencati anche solo dal prezzo.

In generale, comunque, i pacchetti di Lost Ark non sono stati accolti bene dalla comunità, anche quando non presentano descrizioni poi troppo ambigue. Molti li considerano semplicemente troppo costosi per quello che offrono e, oltretutto, alcuni dettagli fondamentali, come ad esempio il fatto che gli oggetti ottenuti siano usabili con un solo personaggio, si scoprono soltanto quando in gioco.

C'è anche da dire che in questi casi Steam non offre alcuna forma di rimborso, quindi i delusi hanno dovuto ingoiare il boccone amaro senza poter fare niente.

Per il resto Lost Ark si conferma un gioco di immenso successo, che attualmente campeggia in prima posizione tra i più giocati su Steam.