Dying Light 2, vendite su PC via Steam a oltre un milione di copie

Dying Light 2: Stay Human ha totalizzato vendite per oltre un milione di copie su PC via Steam, stando alle rilevazioni effettuate da SteamSpy, che considera il numero di utenti che possiedono il gioco sulla piattaforma Valve.

Sappiamo tuttavia che i risultati totali registrati dal nuovo capitolo della serie targata Techland sono superiori, visto che Dying Light 2 ha contato tre milioni di giocatori nel primo fine settimana, smentendo le ipotesi di un possibile fiasco.

Le rilevazioni di SteamSpy non sono precise, nel senso che indicano un possibile range di utenti (in questo caso fra uno e due milioni) e non contano chi mantiene privati i propri acquisti su Steam. Considerando tuttavia anche le altre piattaforme digitali per la versione PC, parliamo in ogni caso di una stima interessante.

Un risultato, quello che si va delineando, decisamente superiore alle aspettative se pensiamo ai voti positivi ma non entusiasmanti di Dying Light 2: Stay Human, che è arrivato al lancio con qualche problema tecnico e una generale mancanza di rifinitura lato gameplay.

Aspetti che abbiamo sottolineato anche nella nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human, insieme a qualche amara osservazione circa il comparto narrativo del gioco.