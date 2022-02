Sifu gira meglio su PS5 o PC? Ecco l'analisi di Digital Foundry

Sifu gira meglio su PS5 o su PC? L'analisi effettuata da Digital Foundry punta a fornirci una risposta, partendo come al solito da una panoramica dettagliata sul gioco sviluppato da Sloclap e sulle sue caratteristiche tecniche.

Un gran bel titolo, peraltro: nella nostra recensione di Sifu abbiamo parlato di come il sistema di combattimento messo a punto dagli autori funzioni in maniera pressoché perfetta, consegnandoci meccaniche precise e ricche di spessore nel corso dell'impegnativa campagna single player.

Ma torniamo al confronto, che vede le due versioni fondamentalmente alla pari: su PlayStation 5 Sifu gira a 4K reali sebbene con la possibilità di attivare uno scaler dinamico che però sembra non entrare mai in azione, mentre sulla piattaforma Windows tutto ovviamente dipende dalla configurazione hardware.

La console Sony può contare sul supporto delle peculiarità del controller DualSense, sebbene tale aspetto non sia stato sfruttato benissimo, mentre utilizza per le ombre un preset qualitativo più basso, con qualche scalettatura che può essere notata osservandole da vicino.

I caricamenti su PS5 sono più veloci rispetto anche a diversi SSD su PC, mentre infine il frame rate sulla console Sony è solidissimo, con 60 fps stabili in qualsiasi situazione, ma in ambiente Windows è possibile puntare anche più in alto, sebbene scendendo a qualche compromesso.