Twitch: streamer quasi soffocato in diretta da un passante durante una live IRL

Lo streamer Twitch Reydempto è stato quasi soffocato in diretta da un passante durante una live IRL (in real life) trasmessa dalla città di Amsterdam. Fortunatamente il ragazzo si è salvato, anche se è svenuto durante la trasmissione.

Reydempto è uno streamer di Chicago, da poco trasferitosi nella città olandese, di cui prova a condividere i paesaggi e i suoi con i suoi seguaci.

Il fatto è successo la mattina del 13 febbraio. Reydempto stava camminando in strada facendosi i fatti propri quando uno sconosciuto gli si è avvicinato e gli ha stretto le mani intorno al collo, soffocandolo. L'uomo, ancora non identificato, ha urlato a Reydempto "Sono in live su Twitch" per poi dire in onore di webcam, mentre lo soffocava, che "Ucciderò questo figlio di puttana!".

Il ragazzo lo ha implorato di lasciarlo stare, ma in tutta risposta l'aggressore ha stretto maggiormente la presa, facendolo svenire, come ben visibile dalla clip.

Caduto a terra, la telecamera di Reydempto si è spenta, ma lo stream è rimasto attivo, facendo preoccupare enormemente i suoi spettatori, alcuni dei quali hanno chiesto di chiamare la polizia. Fortunatamente Reydempto non ha subito danni dall'accaduto e ha poi confermato sul suo canale Discord di stare bene: "Sono sicuro di aver sbattuto la testa, ma non troppo duramente. Mi sono sentito molto meglio quando l'ossigeno è tornato al cervello."

Dopo l'accaduto è tornato a casa e ha denunciato il suo aggressore, come dovuto, disperando comunque che vengano presi dei provvedimenti.