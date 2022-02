I am Jesus Christ: video mostra il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino

SimulaM, lo sviluppatore di I am Jesus Christ, simulatore di Gesù di Nazareth, ha pubblicato un nuovo video di gameplay del gioco per mostrare il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino, accaduto durante le nozze di Cana, episodio molto noto del Vangelo secondo Giovanni:

1 Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù.

2 Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.

3 Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino".

4 E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora".

5 La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà".

6 Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili.

7 E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le giare" e le riempirono fino all'orlo.

8 Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro di tavola". Ed essi gliene portarono.

9 E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo

10 e gli disse: "Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono".

Il video in sé è abbastanza strano, nel senso che mostra una fluidità non proprio eccezionale, che comunque può essere dovuta a molti motivi. Interessante il fatto che a dare a Gesù la quest sia la madre Maria... Ossia, succede lo stesso anche nel Vangelo, come avete potuto leggere, ma immaginarla nei panni di una quest giver fa un certo effetto.

Per il resto vi ricordiamo che I am Jesus Christ è in sviluppo per PC e che potrete acquistarlo su Steam quando sarà disponibile nel corso del 2022. Intanto potete scaricare il prologo giocabile.