LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr è in sconto su Amazon per le Offerte di Primavera

LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr è disponibile su Amazon a 390,99€. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Le offerte sono valide dal 10 al 16 marzo e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire delle variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I contenuti del set

Si tratta di una replica meticolosamente dettagliata dell'iconica fortezza, con il minaccioso Occhio di Sauron. All'interno troverai oltre 10 minifigure dei personaggi, tra cui Sauron, un Orco, Frodo, Sam e Gollum e Gothmog. Sono presenti anche alcuni elementi unici nel loro genere: il cancello nero è automatizzato, l'occhio di Sauron si illumina e la struttura modulare a 4 sezioni presenta stanze ricche di dettagli. Da una fucina di armi alla sala del trono fino a una prigione, questo set è decisamente perfetto per gli appassionati che vogliono esporlo con orgoglio.

LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr

Il prodotto è alto 83 cm e largo 45 cm. Inoltre, per agevolare la costruzione, è presente una versione digitale delle istruzioni di montaggio stampate (ovviamente incluse nel set). Indubbiamente si tratta di un prodotto dal prezzo elevato, ma se sei un appassionato o vuoi fare un regalo, questo sconto ti permetterà di risparmiare.