Life by You: data d'uscita in Accesso Anticipato dal trailer di annuncio

Paradox Entertainment ha presentato il simulatore di vita Life by You con un trailer di annuncio, che ha svelato anche la data d'uscita in Accesso Anticipato: il 12 settembre 2023 su Steam e Epic Games Store.

Vediamo il filmato:

Il gioco si presenta come un simulatore di vita open world con editor integrati per persone, lotti, oggetti, dialoghi e il mondo stesso. Insomma, il livello di personalizzazione sembra essere altissimo e la possibilità di condividere con gli altri le proprie creazioni contribuirà sicuramente ad aumentare il coinvolgimento dei giocatori.

I personaggi parlano in inglese e, come accennato, è possibile modificare i loro dialoghi per fargli dire qualcosa di specifico. Di base, Life by You integrerà una serie di strumenti per il modding sin dal lancio.

Per quanto riguarda il gameplay, la simulazione sarà globale. Tutti gli edifici saranno aperti e tutti i momenti della vita dei personaggi saranno osservabili direttamente, siano essi impegnati al lavoro, stiano facendo shopping, stiano praticando qualche hobby o altro ancora. Tutto sarà configurabile e, volendo, si potranno anche eseguire dei lunghi salti temporali per osservare l'evoluzione del proprio mondo di gioco nel futuro. La chiave di Life by Me sembra essere la versatilità dell'esperienza, con l'apertura completa verso i giocatori più creativi. Almeno sulla carta sembra essere molto più personalizzabile di The Sims 4, che vive di espansioni a pagamento e che è andato in forte controtendenza rispetto al più aperto The Sims 3.

Che dopo il successore spirituale di SimCity, quel Cities: Skylines che ha preso il trono del genere dei city builder, Paradox Interactive riesca a conquistare anche il trono dei simulatori di vita?