Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name è nato come DLC, lo sviluppo è durato pochissimo

RGG Studio ha rivelato in una nuova intervista che Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name era nato come DLC per Infinite Wealth.

Parlando con Automaton, il director Masayoshi Yokoyama ha rivelato che questa nuova storia di Kiryu è nata come DLC, ma poiché il team ha ritenuto che fosse "abbastanza coinvolgente" da ottenere una versione fisica, sono stati aggiunti altri contenuti in modo da poterla trasformare in un gioco a sé stante.

Yokoyama ha aggiunto: "Avremmo potuto raccontare il passato di Kiryu attraverso un intermezzo di trenta minuti all'interno di Like a Dragon 8, ma abbiamo deciso che sarebbe stato molto più interessante come gioco a sé stante, ed è così che è nato il progetto. Anche se questo significava avere un intero gioco in più da realizzare, utilizzava comunque lo stesso motore, quindi abbiamo pensato 'Non è che dobbiamo crearlo da zero' e abbiamo deciso di farlo".