Giochi in uscita a novembre 2023 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Gangs of Sherwood dirà la sua su mito di Robin Hood e, a proposito di miti, questo mese vedremo l'arrivo di Flashback 2, sequel dell'iconica avventura del 1992 targata Delphine Software, dell'affascinante puzzle game The Talos Principle 2 e della versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy, ennesima "conversione impossibile" per il gioco ispirato al Wizarding World.

Gli appassionati della serie Yakuza potranno mettere le mani su Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, tornando a vestire i panni del leggendario Kazuma Kiryu, mentre i nostalgici delle produzioni anni '80 potrebbero rimanere sorpresi da due tie-in molto interessanti, ovverosia RoboCop: Rogue City e UFO Robot Goldrake: Il Banchetto dei Lupi.

Novembre 2023 ci avvicina alla conclusione di un anno davvero straordinario per gli appassionati di videogame, ma ci sono ancora diversi giochi in arrivo su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch come il promettente remake di Super Mario RPG, ad esempio, o il tradizionale appuntamento con lo sparatutto di Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3.

Al comando di Robin, Marian, Frate Tuck o Little John , tutti dotati di caratteristiche e abilità differenti, dovremo esplorare mappe differenti, eliminare le orde di nemici che troveremo lungo il percorso, raccogliere risorse da consegnare ai poveri e sbloccare potenziamenti e mosse speciali per migliorare il nostro grado di efficacia in battaglia.

La leggenda di Robin Hood torna a ispirare un videogioco , stavolta un'esperienza action a base cooperativa per quattro giocatori ambientata in uno scenario dark fantasy. Gangs of Sherwood ci vedrà infatti affrontare le truppe dello Sceriffo di Nottingham, che dopo aver trovato la Pietra Filosofale ha ottenuto poteri sconfinati e domina la popolazione con la violenza.

"Vivo o morto, tu verrai con me": RoboCop: Rogue City riporta finalmente sullo schermo l'iconico personaggio interpretato da Peter Weller , che peraltro ha prestato la propria voce per il videogioco firmato Teyon. Si tratta di uno sparatutto in prima persona con elementi investigativi, ambientato nella Detroit futuristica e piena di criminalità vista nella saga cinematografica.

Dopo essersi trasferiti su di un'isola tropicale, la celebre nemesi di Mario e i suoi amici si troveranno ad affrontare una sequenza di prove, con intermezzi doppiati in italiano: un semplice espediente per riproporre la classica formula di WarioWare , stavolta basata sui controlli a rilevazione di movimento e su brevi indicazioni che di volta in volta dovrebbero spiegarci il funzionamento dei minigiochi.

Procedendo a piedi o a bordo di un veicolo, restando in costante comunicazione con un nostro riferimento, dovremo utilizzare diversi strumenti per studiare l'ambientazione e le sue peculiarità, scoprire il segreto dietro i robot scavatori e compiere scelte che incideranno in maniera più o meno concreta sullo svolgersi della trama, conducendoci verso situazioni ed epiloghi differenti.

Ispirato all'omonimo romanzo di Stanislaw Lem , The Invincible è un'avventura a base narrativa che racconta le vicende di Yasna, una scienziata che parte alla volta del pianeta Regis III per rispondere alla richiesta di soccorso dei suoi compagni di squadra, che sembrano scomparsi nel nulla. Ritrovarli fra le lande desertiche di questo mondo alieno, tuttavia, non sarà semplice.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Kazuma Kiryu utilizza il nuovo stile Agent

In uscita su PC, PS5, XSX, PS4 e XOne il 9 novembre

Cos'ha fatto Kazuma Kiryu dopo il drammatico finale di Yakuza 6: The Song of Life e prima di ricomparire in Yakuza: Like a Dragon? È ciò che intende raccontare il Ryu Ga Gotoku Studio con Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Assoldato come agente speciale da un'organizzazione segreta, l'ex Dragone di Dojima agisce utilizzando un nome fittizio, finché qualcuno non lo riconosce.

A quel punto, spinto ancora una volta dalla volontà di difendere le persone che ama, Kiryu decide di affrontare chi lo sta ricattando ma scopre ben presto che dovrà lottare contro un intero esercito per cancellare le sue tracce, muovendosi stavolta fra le strade di Osaka e Yokohama, quest'ultima un'ambientazione relativamente inedita per la serie SEGA.

Abbiamo provato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name alla Gamescom 2023.