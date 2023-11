Motorsport Games ha licenziato oltre il 40% dei dipendenti, report

Secondo un nuovo report di Tom Henderson per Insider Gaming, la compagnia Motorsport Games - nota soprattutto per i suoi giochi di guida con licenza ufficiale NASCAR - ha licenziato oltre il 40% dei propri dipendenti.

Precisamente, parliamo di 38 dipendenti allontanati in un team che contava poco meno di 100 dipendenti. Già nel 2021 la compagnia aveva licenziato un numero significativo di persone. Secondo le fonti, il licenziamento è avvenuto questa mattina e sarebbe stato eseguito tramite riunioni tramite Teams da 10-15 minuti per persona. Successivamente venivano dati 10 minuti per salutare i colleghi prima di essere estromessi dagli account di lavoro. Pare inoltre che i dipendenti colpiti dai licenziamenti non riceveranno alcun tipo di indennità.

Le fonti affermano che questi licenziamenti sono "il vero inizio della fine" per Motorsport Games.