Like a Dragon: Ishin!, due video rivelano i cameo di Kenny Omega e Rahul Kohli

Il wrestler All Elite Kenny Omega e l'attore di Midnight Mass Rahul Kohli saranno presenti sotto forma di Trooper Card in Like a Dragon: Ishin!, e hanno parlato in video della loro esperienza con la remaster del titolo sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio.

Giusto ieri un trailer ha mostrato le Trooper Card di Like a Dragon: Ishin! e il loro funzionamento: si tratta di carte che possono essere equipaggiate dal personaggio e che gli consentono di ottenere dei vantaggi in battaglia o sferrare potenti mosse speciali per sbaragliare i nemici.

Omega e Kohli, peraltro, sono solo due dei sei ospiti speciali che ritroveremo come cameo nel gioco: gli altri verranno evidentemente annunciati nelle prossime settimane, inaugurando un tipo di collaborazione ancora inedita per il franchise che fino a poco tempo fa rispondeva al nome di Yakuza.

"Kenny Omega e Rahul Kohli si uniscono alla causa di Ryoma sotto forma di Carte Soldato", si legge nel comunicato stampa. "Le Carte soldato sono una funzione di combattimento che garantisce potenziamenti temporanei ma devastanti e abilità speciali quando vengono attivate in tempo reale durante la battaglia."

"I giocatori possono collezionare le loro Carte soldato preferite, che raffigurano abilità e personaggi provenienti dall'universo di Yakuza e Like a Dragon, e aumentarne il livello. Affidati alla forza di Kenny Omega e Rahul Kohli per ribaltare in un istante le sorti della battaglia!"

"Kenny Omega e Rahul Kohli sono due dei sei ospiti speciali che indosseranno le vesti della Shinsengumi e affiancheranno il giocatore con le loro abilità iconiche. Nei prossimi giorni, sul profilo Twitter di Ryu Ga Gotoku Studio, verranno svelate altre quattro Carte soldato cameo."

"Tutte le Carte soldato degli ospiti speciali saranno disponibili a livello globale come contenuto scaricabile gratuitamente a partire dall'accesso anticipato del 17 febbraio."

"Sono fan della serie Like a Dragon da anni, e poter essere immortalato per sempre in Like a Dragon: Ishin!, l'ultimo capitolo di uno dei franchise videoludici più iconici di sempre, è surreale", ha detto l'icona del wrestling Kenny Omega. "Sono super entusiasta della mia Carta soldato, e penso che i giocatori ne adoreranno l'artwork, l'animazione d'attacco...e i danni che posso causare ai nemici!"

"Da persona emotivamente coinvolta nella storia di Like a Dragon, sono tanto nervoso quanto emozionato all'idea di prendere parte al viaggio di Ryoma", ha detto invece Rahul Kohli. "È stato davvero entusiasmante vedere come lo stretto rapporto di SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio con la comunità dei fan si sia manifestato in queste carte. Non solo sono onorato di far parte della community, ma anche di rivestire un ruolo nella serie."

"Creare le Carte soldato di Kenny e Rahul, due autentici fan della serie Like a Dragon, è stata un'esperienza davvero divertente e appagante. Abbiamo lavorato con ognuno di loro individualmente per dar vita a carte uniche e personalizzate, permettendogli di dare sfogo alla loro creatività. Il risultato ci rende molto felici, e sono convinto che lo saranno anche i giocatori", ha aggiunto infine il produttore capo di Like a Dragon: Ishin!, Hiroyuki Sakamoto.