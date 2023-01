Like a Dragon: Ishin!, un trailer mostra le Trooper Card e il loro funzionamento

Like a Dragon: Ishin! ci consentirà di utilizzare le cosiddette Trooper Card durante i combattimenti: carte abbinate ad abilità speciali che il nostro personaggio potrà attivare per ottenere un vantaggio o infliggere ingenti danni agli avversari, come viene mostrato nel nuovo trailer pubblicato da SEGA.

Come suggerisce il nome, le carte in questione potranno essere potenziate laddove si migliorino le caratteristiche dei personaggi a esse legati, il che andrà ad aggiungere un interessante substrato strategico e gestionale all'esperienza di questa attesa remaster firmata Ryu Ga Gotoku Studio.

Nel recente video di gameplay di Like a Dragon: Ishin! abbiamo potuto vedere quanto siano frequenti i combattimenti nel corso della campagna, e le Trooper Card saranno uno strumento fondamentale per ottenere il successo in battaglia.

Nel video viene spiegato che potremo equipaggiare quattro carte per ogni stile di combattimento e sperimentare varie soluzioni per capire quale setup si adatta meglio alle nostre esigenze, consentendoci di superare indenni anche gli scontri più furiosi e violenti.

Manca ormai poco al lancio di Like a Dragon: Ishin!, che sarà disponibile a partire dal 21 febbraio nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.