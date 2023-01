Forspoken fuori dalla top 10 globale di Steam

Sono passate 24 ore dal lancio di Forspoken e il gioco è già fuori dalla top 10 dei giochi che producono più ricavi su Steam, sotto a Naraka: Baldepoint, GTA V e addirittura a Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, per non parlare di Titanfall 2, che in questo momento viene venduto in offerta a 2,99€.

Per trovare il titolo di Square Enix e Luminous Productions bisogna andare all'undicesima posizione della classifica dei giochi premium.

La posizione attuale di Forspoken su Steam non lascia intravedere un grande successo

In realtà, considerando anche i free-to-play e l'hardware, Forspoken scende addirittura in diciottesima posizione, piazzandosi tra Lost Ark e Cities: Skylines.

Non si tratta sicuramente di un bel segnale per Forspoken, considerando anche che su PS5 alcuni negozi lo stanno vendendo già scontato.

Fattori quali il prezzo elevato e le molte recensioni negative ricevute, nonché i problemi di fluidità su PC, devono aver spinto molti potenziali acquirenti ad aspettare o a rinunciare completamente all'acquisto. Che sia un nuovo Babylon's Fall? Presto per dirlo, ma l'aria che tira punta decisamente in quella direzione.