Obsidian ha svelato quattro giochi cancellati, compreso un potenziale rivale di God of War

Obsidian Entertainment per un certo periodo di tempo ha avuto in sviluppo un gioco che mirava a essere un rivale di God of War, ma alla fine è stato cancellato ancora prima di essere annunciato.

Tale gioco era ispirato a Viaggio al centro della Terra, come rivelato dal fondatore di Obsidian Entertainment Feargus Urquhart. Purtroppo non è stato indicato il motivo della cancellazione. È solo stato detto che tale gioco era uno tra i vari che il team non ha mai portato a termine.

Precisamente, Urquhart ha parlato di quattro giochi cancellati, compreso un gioco di ruolo basato su The Walking Dead che non ha trovato un editore interessato e un gioco basato su Rick e Morty che è stato cancellato quando la compagnia è stata acquisita da Microsoft. Inoltre, vi era un gioco basato sul programma televisivo Cops, che sarebbe stato cancellato perché nessuno fuori dallo studio riusciva a comprenderne il fascino.

Ovviamente Obsidian ha messo da parte vari progetti ma al tempo stesso ne ha portati alla luce molteplici: tra i più recenti troviamo Grounded, l'avventura survival ispirata a Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, e Pentiment, un mistery game ambientato in un monastero medievale. Chiaramente il team ha la capacità di creare molti tipi di giochi, tutti di qualità.