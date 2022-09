Logitech G annuncia le cuffie wireless Astro A30 e gli auricolari G Fits

Il nuovo headset da gaming A30 include dei driver audio da 40mm, un microfono ad asta staccabile e uno integrato. Supporta inoltre la tecnologia wireless avanzata Logitech Lightspeed 2.4 GHz e connessione Bluetooth. Caratteristiche che rendono queste cuffie perfette per le sessioni di gioco su praticamente qualsiasi dispositivo, inclusi PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS e Android. Non manca ovviamente anche un ingresso jack da 3.5 mm.

Logitech G Fits

Logitech G Fits sono degli Earbuds che incorporano la tecnologia wireless Lightspeed di Logitech e compatibili con console, PC e dispositivi mobile.

Stando alle stime offerte dall'azienda gli auricolari garantiscono 7 ore di autonomia in ascolto con conessione wireless e altre 8 ore usando la custodia ricaricabile. Quando connesse con il Bluetooth si sale a 10 ore di autonomia a cui si aggiungono altre 12 usando la custodia. Logitech G Fits includono due microfoni beamforming integrati.

Logitech G Fits presentano la tecnologia Lightform, che permette agli auricolari di adattarsi perfettamente alla forma dell'orecchio dell'utilizzatore in 60 secondi. Questa tecnologia in combinazione con l'app mobile Logitech G Fits, attiva una serie di LED incorporati che induriscono le punte riempite di gel, adattandole ai contorni di ciascun orecchio, offrendo quindi una vestibilità comoda e sicura, al tempo stesso bloccando il rumore esterno, creando un isolamento acustico passivo.

Gli auricolari Logitech G Fits arriveranno in Italia in un periodo non meglio precisato del prossimo anno, supponiamo tra gennaio e febbraio, e costeranno 229€. Saranno disponibili in due colori: nero e bianco.

Scheda tecnica Logitech G Fits