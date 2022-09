Logitech annuncia il microfono Blue Sona e le luci Litra Beam

Logitech ha annunciato ufficialmente Blue Sona, un nuovo microfono con tecnologia dinamica attiva e connettività XLR in grado di offrire un suono di qualità broadcast ideale per streamer e creator, e il sistema di luci Litra Beam.

Come saprete, stamattina sono spuntate le prime immagini della console portatile cloud di Logitech e Tencent, ma solo ora è scaduto l'embargo e il noto produttore ha presentato i suoi nuovi prodotti, fra cui appunto Blue Sona, che punta a reinventare il microfono broadcast tradizionale.

"Portando la leggendaria qualità audio dei microfoni Blue a un livello superiore, Blue Sona combina una tecnologia avanzata e un design appositamente costruito per lo streaming di giochi, podcast e contenuti video di livello professionale", si legge nel comunicato stampa.

Logitech Blue Sona

"Blue Sona è stato progettato specificamente per i creator", ha dichiarato Soren Pedersen, senior product manager di Logitech For Creators. "Dal preamp incorporato all'elegante design, Blue Sona è differente da ogni altro microfono XLR presente sul mercato."

Dotato di tecnologia ClearAmp integrata, Blue Sona può contare su di un sostanziale boost in termini di input (oltre +25 dB) senza necessità di amplificatori esterni. La capsula a doppio diaframma e lo schema di ripresa supercardioide si concentrano inoltre sulla voce, mitigando i rumori dell'ambiente ed escludendo vibrazioni indesiderate.

"Queste prestazioni di livello professionale sono state realizzate con un design orientato ai creator, con un supporto girevole a 290 gradi per una completa libertà di posizionamento del microfono in qualsiasi configurazione desktop", si legge ancora nel documento ufficiale di Logitech.

"La connessione XLR si integra facilmente con le interfacce audio e i mixer esterni per perfezionare il sound. Elegante e versatile, Blue Sona è disponibile nelle opzioni di colore Graphite e Off-White e dispone di windscreen intercambiabili in Red e Graphite."

Blue Sona è disponibile a partire da oggi, 21 settembre, in USA, Canada e alcuni paesi europei, nonché su logitech.com e presso i rivenditori autorizzati, al prezzo di 349€.

Logitech Litra Beam

Litra Beam consente ai creator di utilizzare la luce per controllare l'aspetto e la percezione dei loro contenuti in modi del tutto nuovi. L'innovativo design del fascio di luce e il supporto da tavolo regolabile in tre direzioni, con altezza, inclinazione e rotazione, offrono un'infinita flessibilità di posizionamento per modellare e dirigere la luce.

Per controllare i contenuti e creare facilmente le atmosfere e le tonalità richieste, potrete posizionare e regolare una o più Litra Beam nella vostra configurazione potendo scegliere tra una serie di tecniche professionali come Front, Split, Butterfly e Rembrandt.

"I contenuti digitali stanno diventando sempre più simili alla cinematografia", ha dichiarato Arnaud Perret-Gentil, senior global product lead di Logitech For Creators. "Abbiamo progettato Litra Beam per non limitarci a fornire una luce LED bilanciata, ma per consentire agli streamer e ai creator di modellare e dirigere questa luce per controllare l'atmosfera e le tonalità dei loro contenuti."

Prima o durante la stream, i creator potranno regolare con precisione la loro illuminazione con Litra Beam. I pulsanti sul retro del dispositivo consentono di accedere rapidamente a cinque impostazioni di luminosità e cinque di temperatura del colore (dal caldo lume di candela al blu freddo), oltre a una regolazione continua dell'intera gamma, da 2700K a 6500K.

Logitech Litra Beam

Per un controllo e una comodità ancora maggiori, Logitech offre anche l'applicazione desktop Logitech G HUB, che consente un'ulteriore flessibilità nella regolazione della luminosità in valori percentuali e della temperatura del colore in Kelvin, il controllo di una o più Litra Beam e la gestione dei preset di illuminazione.

G HUB offre un controllo totale sulle apparecchiature streaming di Logitech, tra cui Litra Glow, i microfoni Blue Yeti e StreamCam, oltre ai prodotti da gaming di Logitech G, tutto in un'unica applicazione.

Litra Beam consente di ovviare alle sfide più comuni per gli streamer e i creator di oggi che cercano di migliorare i propri contenuti. La tecnologia proprietaria TrueSoft offre una luce LED bilanciata a spettro completo con una precisione cromatica di livello cinematografico per un aspetto naturale e radioso su tutte le tonalità della pelle.

Il suo diffusore senza cornice irradia un'ampia luce per eliminare le ombre più dure ed è certificato come sicuro per lo streaming per tutto il giorno, superando anche le più severe linee guida dei test UL1. Inoltre, il suo design sottile e moderno, compatibile con le prese USB e AC2, si spinge dove le altre luci non possono arrivare, rendendo più facile che mai ottenere effetti professionali in spazi e allestimenti unici.

Anche Litra Beam è disponibile da oggi, 21 settembre, in USA, Canada e alcuni paesi europei, nonché su Logitech.com e presso i rivenditori autorizzati, al prezzo di 119€.