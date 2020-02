Lula: The Sexy Empire torna sul mercato grazie a GOG per San Valentino

In occasione di San Valentino, GOG ha recuperato e ripubblicato Lula: The Sexy Empire, storico videogioco erotico degli anni '90 che all'epoca ci fece sognare, diciamo così, un po' tutti. Creata dall'illustratore Carsten Wieland, Lula è la protagonista di un'avventura che ci mette nei panni di un giovane produttore di film pornografici. L'obiettivo è ovviamente quello di fare carriera diventando i re del settore. Lula: The Sexy Empire è disponibile per 5,49€ su GOG, in offerta lancio a 4,89€.



Le offerte di San Valentino del negozio digitale di CD Projekt Red non si limitano solo a Lula, perché ci sono almeno altri due giochi a tema di fresco rilascio. Il primo è un altro classico dell'erotismo videoludico, con forti sfumature grottesche: Biing!: Sex, Intrigue and Scalpels! Per i più romantici c'è anche il debutto della versione PC di Florence, breve avventura sentimentale dalle meccaniche semplici ma profondissime.



Infine, è stata lanciata una tornata di saldi chiamata "We Love Games Sale" con moltissimi titoli in offerta, tra i quali Divinity: Original Sin 2, Grim Dawn, Stardew Valley, Outward, Ashen e tanti altri ancora. Se vi interessa fare acquisti, andate sulla pagina di We Love Games Sale e vedere se c'è qualcosa che fa al caso vostro.