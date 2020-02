Mortal Kombat 11, un romantico evento per San Valentino

Mortal Kombat 11 ha il suo evento per San Valentino. Non vi sembra il gioco più adatto da riempire di cuori fluttuanti? Diteci un po', quale altro picchiaduro permette di rendere meglio il concetto di dolce metà? La metà amara ovviamente la potete gettare da un burrone.



Tristi battute a parte (quella sul 'mi hai strappato il cuore' la evitiamo), l'evento di San Valentino di Mortal Kombat 11 si chiama Be Mine e sarà attivo fino al 17 febbraio. Potete trovarlo nella Torre del Tempo ed è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. Include dei modificatori a tema con la festa, come l'orsacchiotto di Mileena, le frecce di Cupido, cuori ovunque e rose. Giocando si possono anche ottenere delle Brutality e delle skin per Kano, Jax e Kitana.



Non è tutto, perché concluso l'evento di San Valentino partirà subito l'ottava stagione della modalità classificata. Quindi dal 18 febbraio si torna a giocare seriamente.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 è disponibile per PC, Xbox One e Ps4. Di seguito potete vedere il filmato che mostra i contenuti dell'evento di San Valentino.

Be mine... FOREVER! The Valentine's Day Tower is now live, featuring NEW Brutalities for Kano, Jax and Kitana! #MK11 pic.twitter.com/00z4w2mL9w — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) February 13, 2020