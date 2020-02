Dreams, media voto tra le più alte delle esclusive PS4

Dreams è una delle esclusive PS4 con la media voto più alta della generazione. Attualmente l'ultima fatica di Media Molecule ha un metascore di 92, con più di dieci recensioni all'attivo.



Considerando tutti i giochi usciti per PS4, anche quelli non esclusivi, Dreams è in decima posizione per media voto, insieme a titoli quali Undertale, Bloodborne, Journey e The Witcher 3: Wild Hunt. Tra le esclusive, solo Uncharted 4: Fine di un Ladro, Persona 5, God of War e The Last of Us Remastered gli stanno sopra.



Dreams sembra essere molto amato anche dal pubblico, che lo ha premiato con una media voto di 9.3. Insomma, un grande successo di critica. Speriamo che venda altrettanto bene.



In attesa della nostra recensione, che dovrebbe arrivare a breve, leggete il nostro provato di Dreams dove Umberto Moioli ha detto:

Mancano pochissimi giorni al lancio di Dreams e torneremo a parlarne estensivamente, tirando anche una riga sul lavoro fatto da Media Molecule. Per ora possiamo che elogiare il lavoro fatto per creare un editor tanto completo quanto accessibile, accompagnato da un gran numero di strumenti utili a costruirci una community attorno. Il Sogno di Art, l'avventura realizzata dal team di sviluppo in prima persona, si inserisce in questo pacchetto come una piccola e deliziosa aggiunta, che tale è destinata a rimanere.

PushSquare - 10/10



Attack of the Fanboy - 10/10

PlayStation Universe - 10/10

God is a Geek - 10/10

GamePro Germany - 9.3/10

GameInformer - 9.5/10

IGN - 90/100

Hobby Consolas - 88

Carole Quintaine - 85

Official PlayStation Magazine - 10/10