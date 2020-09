Magic: The Gathering, svelata in esclusiva la nuova carta Esplorazione di Valakut

Magic: The Gathering continua ad espandersi e lo fa anche con una nuova carta che vi sveliamo su Multiplayer.it in esclusiva e in anteprima, appartenente alla prossima espansione del celebre gioco di carte collezionabili da Wizards of the Coars, ovvero Esplorazione di Valakut.

Come potete vedere nelle immagini riportate qui sotto, la carta si presenta caratterizzata da due edizioni differenti con diverse illustrazioni ma con le stesse caratteristiche di gioco. Si tratta di un incantesimo in grado di fornire un'interessante possibilità al giocatore che la utilizza.

Vediamo dunque la descrizione di Esplorazione di Valakut, presente sulla carta stessa:

Terraferma - Ogniqualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, esilia la prima carta del tuo grimorio. Puoi giocare quella carta fintanto che rimane esiliata.

All'inizio della tua sottofase finale, se ci sono carte esiliate con l'Esplorazione di Valakut, mettile nel cimitero del loro proprietario, poi l'Esplorazione di Valakut infligge altrettanti danni a ogni avversario.

La carta fa parte della nuova espansione di Magic: The Gathering, chiamata Zendikar Rising, che sarà disponibile dal 17 settembre 2020 su Magic: the Gathering Arena e dal 25 settembre per il gioco da tavolo. L'espansione introduce diverse nuove carte (di cui le prime 20 sono state messe a disposizione già dal primo settembre) e anche nuove meccaniche di gioco, oltre al ritorno di alcune caratteristiche tipiche delle vecchie edizioni, a grande richiesta dai fan storici.

Nel frattempo ricordiamo che Magic: The Gathering Arena arriverà presto su iOS e Android.