Fall Guys, l'appello degli sviluppatori: "basta condividere post e video di cheater"

I cheater e i giocatori che usano trucchi sono la grande piaga dei titoli online e incentrati sul multiplayer: come Fall Guys: Ultimate Knockout, naturalmente. La differenza è che gli sviluppatori di Mediatonic ce la stanno mettendo davvero tutta per combatterli, ma non basta: servono appoggio, sostegno e iniziative da parte dei giocatori stessi.

E così la pagina Twitter di Fall Guys: Ultimate Knockout, da sempre molto attiva nei confronti dei fan, ha lanciato l'appello: "basta condividere post e video di cheater". Questa prassi sarà anche divertente per alcuni, ma è controproducente per tutti: incoraggia a ricorrere a trucchi a propria volta, soprattutto nei confronti dei nuovi arrivati. Mediatonic ha chiesto di evitare l'argomento in toto, soprattutto video o live stream dedicati agli hacker.

Ma non bisogna interpretare una simile richiesta come una confessione di debolezza, anzi: sembra che il sistema messo a punto da Mediatonic per Fall Guys: Ultimate Knockout sia incredibilmente efficiente. Così efficiente che in realtà non ha neppure più bisogno delle segnalazioni da parte dei giocatori. "Attualmente il nostro sistema è in grado di individuare i cheater proprio mentre utilizzano i trucchi. Subito dopo la fine della partita, chiunque venga colto sul fatto viene automaticamente bannato. Avviene in modo automatico; per ora il sistema funziona bene, anche se nonostante tutto i nuovi giocatori continuano a fare ricorso ai trucchi".

Nel prossimo futuro, Mediatonic introdurrà su Fall Guys un nuovo meccanismo preventivo, che impedirà del tutto la possibilità di fare ricorso a trucchi; per scoprire se funzionerà davvero, però, dovremo attendere. Intanto date un'occhiata alla guida ai livelli di gioco, potrebbe servirvi per guadagnare molti kudos e corone in modo del tutto legittimo.

I've been conflicted about posting this thread as it does something we are trying to avoid - Draws more attention to the cheaters

I'm posting it because:

❗️ People are still reporting cheaters

❗️ Videos/Tweets about cheaters are creating new cheaters

❗️ We're working on it!