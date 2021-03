Marvel's Avengers: framerate più stabile su PS5 che su Xbox Series X, stando a un videoconfronto

Stando a un videoconfronto pubblicato su YouTube dal canale ElAnalistaDeBits, Marvel's Avengers ha un framerate leggermente più stabile su PS5 che su Xbox Series X, anche se parliamo davvero di poca roba, ossia della maggiore frequenza di oscillazioni di uno o due frame al secondo sulla console di Microsoft, sostanzialmente impercettibili senza usare un qualche tool di misurazione.

In generale Marvel's Avengers si comporta davvero bene in tutte le modalità di visualizzazione, sia quella 4K/30fps, sia quella a risoluzione di rendering variabile a 60fps. Per il resto il gioco è qualitativamente uniforme su entrambe le piattaforme, con dei miglioramenti sensibili alla qualità dell'immagine nella modalità più spinta. Tra le differenze, spiccano la più alta draw distance della versione Series X (che potrebbe spiegare anche la maggiore oscillazione del framerate) e i tempi di caricamento più veloci della versione PS5.

Da specificare che nel videoconfronto è compresa anche la versione Xbox Series S, che risulta essere la più debole delle tre, soprattutto in termini di risoluzione e qualità dell'immagine, anche se mantiene una grande stabilità del framerate.

Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Avengers è disponibile anche per PC, Xbox One e PS4. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione del gioco.