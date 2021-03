World Video Game Hall of Fame 2021: tutti i finalisti, ci sono anche FIFA e Portal

Lo Strong National Museum of Play ha annunciato i 12 finalisti che potrebbero entrar a far parte della World Video Game Hall of Fame 2021. I giochi inclusi sono di vario genere e di differente qualità, ma sono tutti parte di saghe note e apprezzate dal pubblico, come FIFA e Portal.

Vediamo subito la lista dei finalisti della World Video Game Hall of Fame 2021:



Animal Crossing

Call of Duty

FarmVille

FIFA International Soccer

Guitar Hero

Mattel Football

Microsoft Flight Simulator

Pole Position

Portal

StarCraft

Tron

Where in the World is Carmen Sandiego?

I vincitori saranno annunciati il 6 maggio 2021 tramite una diretta streaming che avrà luogo dalla sede del museo a Rochester, NY. Solo tre potranno entrare a far parte della World Video Game Hall of Fame 2021. Attualmente, la Hall of Fame conta già 28 membri.

I finalisti saranno votati da un gruppo di giornalisti videoludici e da alcuni studiosi. I fattori che porteranno alla scelta dei vincitori sono molteplici ed è incluso l'impatto culturale di ogni titolo. Ci sarà anche una votazione online che permetterà al pubblico da casa di votare il proprio gioco preferito dalla lista dei candidati della World Video Game Hall of Fame 2021 a partire dal 25 marzo.

Come detto, tutti i giochi presenti nella lista della World Video Game Hall of Fame 2021 sono noti, anche se alcuni hanno ottenuto enorme successo solo dopo alcuni anni: Animal Crossing, ad esempio, non fu un immediato successo di massa all'epoca, ma grazie a New Horizons è una delle IP più vendute su Nintendo Switch. Mattel Football, invece, oggigiorno è perlopiù sconosciuto ai nuovi giocatori, ma era molto amato nel 1977.

Per sapere chi vincerà ed entrerà a far parte della World Video Game Hall of Fame 2021, dovremo solo attendere. Se siete fan delle premiazioni, dovreste di certo ricordarvi quali sono tutti i vincitori nelle varie categorie dei The Game Awards 2020.