Marvel's Spider-Man 2 vende bene in Giappone, ma Super Mario Bros. Wonder è su un altro livello

Famitsu ha pubblicato i dati di vendita per il mercato videoludico giapponese per il periodo compreso tra il 16 ottobre e il 22 ottobre 2023. In breve, Nintendo Switch domina il mercato fisico, con Super Mario Bros. Wonder che non si preoccupa di nessuno e prende la prima posizione. Vediamo però la classifica software qui sotto (il secondo valore indica le vendite totali al 22 ottobre 2023):

[NSW] Super Mario Bros. Wonder - 638.634 / Nuovo [PS5] Marvel's Spider-Man 2 - 77.348 / Nuovo [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch - 10.554 / 54.264 [NSW] Pikmin 4 - 10.208 / 922.606 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 5.305 / 5.520.260 [NSW] Pokémon Scarlatto / Violetto - 5.260 / 5.163.082 [NSW] Minecraft - 4.923 / 3.291.621 [NSW] Detective Pikachu Il Ritorno- 4.718 / 106.605 [NSW] Sonic Superstars - 4.128 / Nuovo [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 3.615 / 5.308.529

Come potete notare, Super Mario Bros. Wonder parte con l'acceleratore premuto fino in fondo. Marvel's Spider-Man 2 ottiene un'onesta seconda posizione e probabilmente le vendite digitali lo aiuteranno un po', ma il pubblico giapponese non ha avuto dubbi riguardo ai propri acquisti. Per fare un confronto, al solo lancio la nuova avventura dell'idraulico italiano ha piazzato due terzo di quanto Pikmin 4 abbia fatto sin dal lancio. Di più, ha piazzato sei volte le copie di Detective Pikachu Il Ritorno. Sonic Superstars riconferma che il riccio blu non è poi così amato in Giappone, visto che ha piazzato solo 4.128 unità al lancio su Switch.